Come on, Come on
106 Min.Ab 6
106 Min.Ab 6
Come on, Come on
Gefühlvolles Drama mit herausragender schauspielerischer Leistung von Woody Norman und Joaquin Phoenix: Jesse ist erst neun, als er zu seinem Onkel geschickt wird, damit sich seine Mutter um ihren psychisch-kranken Ehemann kümmern kann. Johnny, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde, stellt sich der Herausforderung. Er reist zusammen mit seinem Neffen für seinen Job durch die USA. Die gemeinsame Zeit schweißt die beiden zusammen und verbindet sie auf besondere Weise.