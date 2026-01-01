Congo
Congo
Tief im dunkelsten Herzen Afrikas, dem unerforschten Kongo, verbirgt sich das mysteriöse Geheimnis einer untergegangenen Stadt. Ihr Name: Zinj. Ein Ort voller uralter Macht und unermesslicher Reichtümer. Das amerikanische High-Tech-Unternehmen TraviCom wittert den Schatz und schickt eine achtköpfige Crew in den Dschungel. Die Satellitenübertragung zeigt: Sie haben Zinj gefunden. Doch dann verstummen die Stimmen. Nur Bilder des Grauens erreichen Amerika – zerschmetterte Ausrüstung, tote Körper, ein Massaker ohne Spuren des Täters. Danach: völlige Stille. Unter der Leitung der entschlossenen Technologieexpertin Dr. Karen Ross (Laura Linney) startet eine zweite Expedition. Mit an Bord: Primatologe Dr. Peter Elliot (Dylan Walsh), seine sprechende Gorilla-Dame Amy und der kampferprobte Captain Monroe Kelly (Ernie Hudson). Was sie erwartet, ist kein Schatz, sondern ein tödliches Geheimnis – eine Stadt, bewacht von uralten Hütern, in einem Land, das keine Gnade kennt.