Contract Killer - Im Auftrag des Todes
Contract Killer - Im Auftrag des Todes
Ein brutaler Mord erschüttert Hongkong: Ein ehemaliger Yakuza-Boss wird kaltblütig getötet – angeblich vom legendären „King of Killers“. Ein astronomisches Kopfgeld von 100 Millionen Dollar setzt eine gnadenlose Jagd in Gang. Killer, Gangster und Glücksritter stürzen sich in ein tödliches Spiel, bei dem Loyalität nichts zählt und jeder Schuss das letzte sein könnte. Fu, ein kampferprobter Ex-Soldat mit leeren Taschen und einem unbeugsamen Willen, wird in das Chaos hineingezogen. Gemeinsam mit dem windigen Kleinkriminellen Lo und dessen Tochter Kiki, einer klugen Anwältin, versucht er, sich in einem Netz aus Verrat, Gewalt und tödlichen Deals zu behaupten. Zwischen explosiven Kämpfen, skrupellosen Gegnern und einem Killer-Priester mit Granaten wird klar: Dies ist kein gewöhnlicher Auftrag – es ist ein Spiel, bei dem nur der überlebt, der schneller zieht und härter zuschlägt.