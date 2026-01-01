Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Contract to Kill – Zwischen den Fronten

Contract to Kill – Zwischen den Fronten

88 Min.Ab 16
MOVIEDOME88 Min.Ab 16
MOVIEDOME
Contract to Kill – Zwischen den Fronten

Contract to Kill – Zwischen den Fronten

CIA-Agent John Harmon (Steven Seagal) wurde einst zur Legende, als er den größten Drogenring Mexikos hochnahm. Jetzt wird er für einen letzten, großen Job reaktiviert: Islamistische Extremisten planen, eine mexikanische Drogenschmuggelroute zu nutzen, um Waffen und Attentäter in die USA zu bringen. Harmon und seinem Team, der verführerischen, aber gefährlichen FBI-Agentin Zara Hayek (Jemma Dallender) und dem Drohnen-Experten Matthew Sharp (Russell Wong) bleibt nur wenig Zeit, diese 'Unheilige Allianz' und eine verheerende Anschlagsserie zu verhindern.

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, MC, 2016
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH