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Cops und Robbersons - Das haut den stärksten Bullen um

Cops und Robbersons - Das haut den stärksten Bullen um

89 Min.Ab 6
Action Hits89 Min.Ab 6
Action Hits
Cops und Robbersons - Das haut den stärksten Bullen um

Cops und Robbersons - Das haut den stärksten Bullen um

Schon seit Langem ist die Polizei hinter dem Verbrecher Osborn her. Damit sie ihn endlich dingfest machen können, müssen die Detectives Jake Stone und sein Partner Tony den Gauner vom Garten der Nachbarn aus beobachten. Als hätten die Beamten nicht schon genug mit der Überwachung zu tun, mischt sich ständig die Familie Robberson in ihre Ermittlungen ein. Vor allem Oberhaupt Norman, ein passionierter Polizeiserien-Fan, erweist sich als lästiger Geselle ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1994
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Action Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN