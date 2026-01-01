Cowboy
Cowboy
Im rauen Chicago der Jahrhundertwende träumt Hotelangestellter Frank Harris von einem Leben jenseits der staubigen Lobby – einem Leben im Sattel, unter weitem Himmel. Als der mexikanische Viehbaron Señor Vidal ihm den Umgang mit dessen Tochter Maria verbietet und sie nach Mexiko zurück schickt, packt Frank seine Chance: Er kauft sich beim berüchtigten Trail‑Boss Tom Reece in dessen nächsten Viehtrieb ein, getrieben von Liebe, Abenteuerlust und einer gehörigen Portion Naivität. Doch kaum ist Frank auf der endlosen Prärie, zerplatzen die romantischen Vorstellungen wie Seifenblasen. Der Viehtrieb nach Mexiko und zurück ist ein harter, erbarmungsloser Ritt – Klapperschlangen, Streit unter Cowboys, Staubstürme und der unmerkliche Wandel des eigenen Charakters. Unter Reeces scharfem Auge muss Frank einstecken, lernen, härter werden. Er erkennt schnell: Nur wer Mut und Zähigkeit beweist, übersteht die Trail‑Regeln. Als ein Cowboy durch leichtsinniges Verhalten stirbt, wird Franks Blick auf die Männer und das Leben im Sattel schonungslos klar. Am Ziel wartet der größte Schlag: Maria wurde einem anderen versprochen und muss sich fügen. Enttäuscht, aber gereift, reitet Frank weiter – nicht mehr als Greenhorn, sondern als Mann, der gelernt hat, dass der Wilde Westen nicht träumt, sondern prüft.