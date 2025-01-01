D-Day 1944: Die Macht der Alliierten | 2. WK Doku
Juni 1944 – Die vereinten Armeen der Amerikaner, Briten und Kanadier bilden die stärkste Invasionsstreitmacht, die jemals zusammengezogen wurde. Ihr Plan sieht vor, in der Normandie einen Brückenkopf zu etablieren, indem sie Strände entlang einer 80 Kilometer langen Front stürmen, während Luftlandetruppen Ziele im Landesinneren sichern. Sie sehen sich entschlossenen deutschen Verteidigern gegenüber, die durch Bunker, Hindernisse und Minenfelder geschützt sind. David Willey spricht über amphibische Panzer, und Taff Gillingham zeigt die schwere Ausrüstung, die die Truppen belastete, als sie an Land wateten.