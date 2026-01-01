Dämon – Dunkle Vergangenheit
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Dämon – Dunkle Vergangenheit
Vera, Ray und Sam werden von schrecklichen Geistern verfolgt. Eine dunkle Macht aus der Vergangenheit verhindert ihr Zusammenleben als glückliche Familie. Verzweifelt versuchen die Eltern alles, um ihren Sohn zu schützen und ein grauenhaftes Geheimnis vor ihm zu verbergen. Doch eine mystische Begegnung zieht sie erneut in eine Welt aus Horror und Angst - grausamer als je zuvor: Dämonen nehmen plötzlich Gestalt an und wollen die Familie ein für alle Mal zerstören.