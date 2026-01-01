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Dark Night - Sie greifen nach den Lebenden

Dark Night - Sie greifen nach den Lebenden

89 Min.Ab 16
Zombieworld89 Min.Ab 16
Zombieworld

Dark Night - Sie greifen nach den Lebenden

Julie, eine stille Außenseiterin, will dazugehören – zur geheimnisvollen Clique „The Sisters“. Doch der Preis für ihre Aufnahme ist hoch: eine Nacht allein in einem alten Mausoleum. Was sie nicht weiß: In den kalten Mauern ruht Karl Raymar, ein verstorbener Okkultist, dessen düstere Rituale nie ganz verstummt sind. Während ihre „Freundinnen“ sie mit makabren Streichen erschrecken wollen, erwacht etwas Unheilvolles. Türen schlagen zu, Schatten flüstern – und aus der Tiefe regt sich das, was längst tot sein sollte. Die Mutprobe wird zum Überlebenskampf. Und Julie ist ganz allein.

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 1982
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Zombieworld
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH