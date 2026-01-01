Dark Night - Sie greifen nach den Lebenden
89 Min.Ab 16
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Dark Night - Sie greifen nach den Lebenden
Julie, eine stille Außenseiterin, will dazugehören – zur geheimnisvollen Clique „The Sisters“. Doch der Preis für ihre Aufnahme ist hoch: eine Nacht allein in einem alten Mausoleum. Was sie nicht weiß: In den kalten Mauern ruht Karl Raymar, ein verstorbener Okkultist, dessen düstere Rituale nie ganz verstummt sind. Während ihre „Freundinnen“ sie mit makabren Streichen erschrecken wollen, erwacht etwas Unheilvolles. Türen schlagen zu, Schatten flüstern – und aus der Tiefe regt sich das, was längst tot sein sollte. Die Mutprobe wird zum Überlebenskampf. Und Julie ist ganz allein.