Darklands
91 Min.Ab 18
Seinen Job als örtlicher Zeitungsreporter verdankt Frazer Truick (Craig Fairbrass) seiner guten Nase für Senationen. Und so wittert er auch hinter dem Arbeitsunfall des Bruders seiner Freundin Rachel (Rowena King) ein mysteriöses Geheimnis. Bei seinen Recherchen stößt er auf David Keller, einen mächtigen Geschäftsmann, der einem bizarren Kult verfallen ist. Als er versucht, seine Entdeckung zu veröffentlichen, wird er Opfer einer Verschwörung und entdeckt nur allzu deutlich die grausame Realität: Die Religion Kellers ist ein unheimliches, heidnisches Ritual, das immer wieder Menschenopfer fordert. Als schließlich sein Freund Cox (Roger Nott) getötet wird, setzt Frazer alles auf eine Karte, um die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen...