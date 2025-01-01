Das BESTE BAUSTELLENRADIO? soundcore Boom 2 Plus gegen BOSCH
Die neuen BOSCH Bluetooth Lautsprecher im Test gegen die soundcore Boom 2 Plus. Was ist die beste Wahl für die Baustelle, die Party oder den Campingplatz: Ein Bluetooth-Lautsprecher oder ein klassisches Baustellenradio? Wir haben aktuelle Modelle von Bosch, Soundcore und anderen Herstellern unter die Lupe genommen und umfassend getestet – von Klangqualität über Robustheit bis hin zur Laufzeit. Im Vergleich: *Bosch Bluetooth Lautsprecher* mit IP54-Zertifizierung, austauschbarem Akku und Powerbank-Funktion *Soundcore Motion Boom 2 Plus* mit bis zu 20 Stunden Laufzeit, IPX7-Wasserschutz und der Möglichkeit, bis zu 100 Geräte zu koppeln Außerdem zeigen wir, wie sich die Lautsprecher im Praxis-Test schlagen – ob im Regen, im Wasser oder bei maximaler Lautstärke.