Das Buch des Tacitus - Wahrheit oder Mythos? | Doku
51 Min.Ab 12
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Das Buch des Tacitus - Wahrheit oder Mythos? | Doku
1944 - Eine deutsche Eliteeinheit ist in den Kriegsruinen Italiens auf geheimer Mission. Sie wurden von Heinrich Himmler ausgesandt, um einen kostbaren Schatz vor den Alliierten in Sicherheit zu bringen. Sie suchen nach der vermeintlichen Bibel der arischen Rasse, dem Buch des Tacitus, als Legitimation des Massenmordes. Weltweit suchen Menschen nach verschollenen Objekten wie dem Bernsteinzimmer oder der Bundeslade. Die Doku-Reihe „Mythen der Geschichte“ untersucht nicht nur die Grenzen zwischen Realität und Legende, sondern auch die außergewöhnlichen Biographien der Menschen, die ihr Leben der Schatzsuche verschrieben haben.