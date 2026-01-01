Das Etruskische Lächeln
Das Etruskische Lächeln
Rory MacNeil, ein robuster alter Schotte, verlässt seine abgelegene Heimatinsel, um sich in San Francisco einer dringenden medizinischen Behandlung zu unterziehen. Dort trifft er auf seinen entfremdeten Sohn Ian, mit dem ihn eine schwierige Vergangenheit verbindet. In der modernen Welt seines Sohnes fühlt sich Rory zunächst fremd und fehl am Platz. Doch als er seinem neugeborenen Enkel Jamie begegnet, beginnt sich etwas in ihm zu verändern. Die unerwartete Nähe zu dem Kind öffnet sein Herz und bringt ihn seinem Sohn wieder näher. Auch die Bekanntschaft mit der einfühlsamen Claudia lässt ihn neue Seiten des Lebens entdecken. Während sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, beginnt Rory, sich mit seiner Vergangenheit auszusöhnen und das Leben mit anderen Augen zu sehen. Doch wie viel Zeit bleibt ihm noch? Und sind die neu geknüpften Bande stark genug , um alte Wunden zu heilen?