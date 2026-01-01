Das Geheimnis der zwei Schwestern
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Das Geheimnis der zwei Schwestern
Paris in den goldenen 30er Jahren. Die Barlowe-Schwestern Laura (Natalie Portman) und Kate (Lily-Rose Depp) kommunizieren mit den Toten und werden nicht nur zur spirituellen Sensation, sondern auch zur großen Hoffnung für einen visionären Filmproduzenten. Doch nicht nur aufkeimende Gefühle bedrohen dessen Plan, Übernatürliches auf Celluloid zu bannen, sondern auch die aufziehenden Schatten des 2. Weltkrieges, denn Produzent Korben ist französischer Jude...