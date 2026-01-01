Das geilste Auto aller Zeiten? | Die letzte Fahrt im BMW M3 Touring
39 Min.Ab 12
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Das geilste Auto aller Zeiten? | Die letzte Fahrt im BMW M3 Touring
Leb wohl, Qualmberry! Vor knapp einem Jahr habe ich meinen BMW M3 Touring in der kontroversen Farbe Velvet Orchid abgeholt, und jetzt ist es schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Qualmberry war definitiv eins der geilsten Autos, die ich je gefahren bin! 😏 Auf unserer letzten Fahrt lasse ich die Erinnerungen Revue passieren – von rasanten Fahrten auf dem Nürburgring im Winter bis hin zu epischen Drift-Sessions. Ihr bekommt mein Resümee zum BMW M3 Touring und vor allem eine Antwort auf die Frage: warum trenne ich mich jetzt von diesem legendären 510 PS Biest?
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12