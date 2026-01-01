Das Halbblut
Das Halbblut
Nach Jahren im Zuchthaus hofft Keenan Deerfield auf einen Neuanfang in einer abgelegenen Minenstadt des Wilden Westens. Doch statt Frieden findet er Unterdrückung und Gewalt: Die mächtige Familie Drigger hält die Bewohner mit Einschüchterung und brutalen Methoden in Schach. Wer sich gegen die Ausbeutung der Minenarbeiter wehrt, verschwindet oder erleidet einen tödlichen „Unfall“. Gemeinsam mit einem aufrichtigen, aber überforderten Sheriff und einem mutigen Farmer stellt sich Keenan den skrupellosen Machthabern entgegen. Bald wird aus seinem persönlichen Kampf ein Aufstand für Gerechtigkeit und Freiheit. Mit Lou Diamond Phillips, Lee Majors und Ernest Borgnine vereint Das Halbblut starke Charaktere, spannende Konflikte und die Atmosphäre klassischer US-Western zu einem packenden Abenteuer voller Mut, Loyalität und Vergeltung.