Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten
52 Min.Ab 12
Fußball ist Volkssport Nummer eins, zwei und drei in Deutschland. Doch Fußball ist weit mehr als zwei Teams, ein Ball und wer die meisten Tore schießt gewinnt. Kinder träumen von einer Profi-Karriere und vom großen Geld. Der moderne Fußball ist ein mächtiger Wirtschaftszweig mit Investoren, Multi-Club-Netzwerken, Beratern und Millionengehältern. Die Reportage zeigt den Volkssport Fußball und seine Talente - zwischen sportlichem Wettkampf und internationalem Wirtschaftsfaktor.