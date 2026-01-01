Das nasse Grab: Wasserleiche gibt Rätsel auf!
Das nasse Grab: Wasserleiche gibt Rätsel auf!
Drei spektakuläre Mordfälle werden dank den unwahrscheinlichsten Beweisen enthüllt. Detective Caldwell steht vor einem scheinbar unlösbaren Fall. Ausgerechnet sechs Bierflaschen bilden einen entscheidenden Hinweis, um die letzten Stunden des Opfers zu rekonstruieren und den Verdächtigen zu belasten. Im zweiten Fall wird ein Auto mit einer Leiche aus dem Muskegon River gezogen. Der Ehemann täuscht Trauer vor, doch der einzige Zeuge ist ein unscheinbarer Insektenkokon. Durch die Entdeckung der Kriebelmückenlarven können forensische Entomologen den genauen Todeszeitpunkt festlegen und die Lügen des Mannes entlarven. Eine Frau aus Kalifornien scheint an einer mysteriösen Krankheit zu leiden, an der sie schließlich auch stirbt. Durch einen glücklichen Zufall, finden die Ermittler jedoch einen Beweis, der auf Mord und nicht auf eine Krankheit hindeutet.