Das Römische Reich: Was im Kolosseum wirklich geschah…
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Das Römische Reich: Was im Kolosseum wirklich geschah…
Das Kolosseum in Rom ist das eindrucksvollste Relikt der Antike und Symbol der Macht des Römischen Reiches. Die Doku erzählt, wie die Arena entstand, welche Rolle sie in der römischen Gesellschaft spielte und warum Gladiatoren dort zu Legenden wurden. Zugleich begleitet die Dokumentation die aufwendige Restaurierung seit 2014: Restauratoren, Archäologen und Ingenieure arbeiten daran, die jahrtausendealten Mauern zu sichern und verborgene Details ans Licht zu bringen. Das Kolosseum offenbart dabei neue Geheimnisse über Baumaterialien, Konstruktion und den Alltag hinter den Kulissen einer tödlichen Show.