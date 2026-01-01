Das Sacher. In bester Gesellschaft Teil 2
Das Sacher. In bester Gesellschaft Teil 2
Das Hotel Sacher ist zum Mittelpunkt der Wiener Gesellschaft geworden, doch hinter seiner glanzvollen Fassade brodeln alte Konflikte und neue Gefahren. Jahre nach ihrer Entführung kehrt Marie Stadler zurück und bringt verdrängte Wahrheiten ans Licht. Ihr Auftauchen erschüttert nicht nur die Familie von Traunstein, sondern setzt eine Kette dramatischer Ereignisse in Gang. Während sich Freundschaften in Misstrauen verwandeln und Allianzen zerbrechen, treffen sich die Familien zu Silvester 1900 im Sacher – ein Abend, der zum Wendepunkt wird. Intrigen, geheime Liebschaften und Machtspiele verdichten sich zu einem gefährlichen Geflecht. Als schließlich der Erste Weltkrieg ausbricht, geraten alle Gewissheiten ins Wanken. Die Figuren müssen sich entscheiden, wem ihre Loyalität gilt, während eine Welt im Umbruch sie vor unausweichliche Schicksale stellt.