Das vergessene Pferd – Saving Winston
Das vergessene Pferd – Saving Winston
Ashley steckt in einem Teufelskreis aus falschen Entscheidungen und einer schwierigen Vergangenheit. Als ein missglückter Diebstahl ihr vor Augen führt, wohin ihr Weg führt, zieht sie zu ihrer Tante aufs Land, um neu anzufangen. Dort entdeckt sie ein verwahrlostes Pferd, das dringend Hilfe benötigt. Während Ashley sich liebevoll um das Tier kümmert, entsteht eine besondere Verbindung, die ihr Leben verändert. Die Verantwortung für das Pferd gibt ihr neuen Halt und lässt sie erkennen, wie wichtig Vertrauen, Hoffnung und Glaube sind. Doch der Weg in eine bessere Zukunft ist nicht leicht, denn die Fehler von gestern werfen lange Schatten. Ein berührendes Familiendrama über zweite Chancen, Heilung und die Kraft einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und Tier.