Das Weihnachtsglück - Liebe ist das schönste Geschenk
86 Min.Ab 0
Weihnachten steht vor der Tür und Sammy Whetly (Peyton McDavitt) ist wild entschlossen, die Feiertage alleine zu verbringen. Um ihrer verstorbenen Großmutter nahe zu sein, zieht sie sich in die romantische Ferienhütte ihrer Familie zurück. Währenddessen erfährt Seth Walker (Chad Michael Collins), überzeugter Stadtmensch und Workaholic, dass er ein Stück Land in den Bergen geerbt hat. Nichts liegt näher, als das Gelände an den Feiertagen zu erkunden. Doch auf seiner Tour wird Seth von einem heftigen Schneesturm eiskalt überrascht - ein Glück, dass Sammy ihn rettet und außerdem Asyl gewährt. Aber obwohl es zwischen den Beiden auf Anhieb funkt, gestaltet sich ihr erzwungenes Zusammensein zunächst recht kompliziert...