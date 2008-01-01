Das Weihnachtshaus
104 Min.
Das Weihnachtshaus
Der Kunststudent Thomas Kinkade besucht in den Semesterferien sein heruntergekommenes Heimatstädtchen Placerville. Erschrocken nimmt er zur Kenntnis, dass die Menschen dort bedrückt, streitsüchtig und sorgenvoll sind. Außerdem droht seine verschuldete Mutter das Elternhaus zu verlieren, und Thomas' Mentor Glen ist durch seine Altersgebrechen zum verbitterten Misanthrop verkommen. Thomas nimmt den Auftrag für ein Wandgemälde an, das die Versöhnungsbotschaft der Heiligen Nacht überbringen soll.