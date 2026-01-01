DDR Traktoren im Einsatz - Teil 1
DDR Traktoren im Einsatz - Teil 1
„DDR 1 – Traktoren im Einsatz“ erzählt die faszinierende Geschichte der ostdeutschen Landtechnik über vier Jahrzehnte hinweg. Nach 1949 begann in der DDR der Bau eigener Traktoren, darunter Modelle wie „Pionier“, „Brockenhexe“ und „Aktivist“, die schnell zu verlässlichen Arbeitstieren und echten Kultmaschinen wurden. In einer Zeit, in der die deutsche Technikgeschichte geteilt war, entwickelte sich eine eigenständige Traktorentradition, geprägt von Pragmatismus und Einfallsreichtum. Der Film begleitet diese Entwicklung bis zum Ende der DDR, als 1990 mit dem ZT 323 der letzte Traktor vom Band lief. Eindrucksvolle Aufnahmen zeigen die Maschinen im praktischen Einsatz, während Experten und Zeitzeugen – darunter Entwickler wie Reinhard Blumenthal – spannende Einblicke in Konstruktion, Nutzung und Bedeutung geben. Dabei wird deutlich, warum viele dieser robusten Traktoren bis heute im Einsatz sind. Eine eindrucksvolle Dokumentation über Technik, Geschichte und bleibende Werte.