Dead Man's Hand
Dead Man's Hand
Der Revolverheld Reno hat dem blutigen Leben im Wilden Westen den Rücken gekehrt. Frisch verheiratet träumt er mit seiner Frau Vegas von einem friedlichen Neubeginn fernab von Gewalt und Gesetzlosigkeit. Doch sein Wunsch nach Ruhe wird jäh zerstört, als Reno gezwungen ist, einen Banditen in Notwehr zu erschießen. Dieser Akt zieht tödliche Konsequenzen nach sich: Der skrupellose Bürgermeister Clarence Bishop, Bruder des Getöteten, sinnt auf Rache. Mit seiner privaten Miliz überfällt er das Paar, lässt Reno schwer verletzt zurück und entführt Vegas. Getrieben von Schuld, Wut und Liebe bleibt Reno keine Wahl, als wieder zur Waffe zu greifen. Gemeinsam mit Marshal Roy McCutcheon verfolgt er Bishops Spur und stellt sich ein letztes Mal seiner Vergangenheit.