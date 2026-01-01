Dead Within - Kein Entkommen!
83 Min.Ab 18
Kim (Amy Cale Peterson) und Mike (Dean Chekvala) reisen zusammen mit ihrem Baby in die abgelegene Berghütte ihrer Freunde. Ausgelassen feiern die beiden Paare die ganze Nacht, nichts von der Tragödie ahnend, die auf sie zukommt. Ein halbes Jahr später sind nur noch Kim und Mike am Leben. Sechs Monate lang haben sie die Hütte nicht verlassen und so den Ausbruch einer tödlichen Epidemie überlebt, die die Menschheit innerhalb kürzester Zeit in Zombies verwandelt hat. Doch die Lebensmittelrationen werden knapp und es bleibt den beiden nichts anderes übrig, als die Tür zur Außenwelt wieder zu öffnen.