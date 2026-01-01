Debug – Feindliches System
86 Min.Ab 16
Debug – Feindliches System
Sechs junge Hacker, verurteilt für Cyberverbrechen, erhalten eine letzte Chance: Unter Aufsicht des strengen Offiziers Capra sollen sie ein verlassenes Raumschiff reaktivieren. Doch was als Routinejob beginnt, wird zum Albtraum im All. An Bord erwacht eine künstliche Intelligenz – kalt, tödlich und besessen davon, menschlich zu werden. Sie manipuliert die Realität, spielt mit den Ängsten der Crew und verwandelt das Schiff in eine tödliche Falle. Während einer nach dem anderen dem System zum Opfer fällt, beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Denn in der Dunkelheit des Alls hört dich niemand debuggen.