Deep Fear - Reich der Untoten
Deep Fear - Reich der Untoten
Paris, Anfang der 1990er‑Jahre: Die Studierenden Sonia, Max und Henry feiern ihren Uniabschluss mit einem illegalen Ausflug in die legendären Pariser Katakomben. Bevor Henry seinen Wehrdienst antreten muss, soll es ein letztes großes Abenteuer werden – doch der Trip in die unterirdische Welt nimmt schon bald eine tödliche Wendung. Enge Wasserstollen, Dunkelheit und aggressive Begegnungen treiben die Gruppe immer tiefer in das labyrinthartige Tunnelsystem unter der Stadt. Bei ihrer Flucht stoßen sie auf einen alten, längst vergessenen Bunker aus der Zeit der deutschen Besatzung. Was sie dort entdecken, übersteigt jede Vorstellung: Die Überreste eines grausamen Geheimnisses aus dem Zweiten Weltkrieg sind nicht tot geblieben. In den klaustrophobischen Gängen beginnt ein brutaler Überlebenskampf gegen eine untote Bedrohung, die gnadenlos Jagd auf sie macht. Orientierungslosigkeit, Panik und schwindende Kräfte werden ebenso gefährlich wie das Monster selbst.