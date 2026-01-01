Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train
117 Min.Ab 12
117 Min.Ab 12
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train
Im Mugen-Zug sind innerhalb kürzester Zeit mehr als 40 Menschen verschwunden. Tanjiro und seine Kameraden, die gerade ihr Training im Schmetterlingshaus abgeschlossen haben, werden entsandt, um den Dämon, der im Zug sein Unwesen treibt, zu bekämpfen. Für diesen Auftrag schließen sie sich dem besten Schwertkämpfer in ihren Reihen an: Kyojuro Rengoku, der auch die Säule der Flammen genannt wird.