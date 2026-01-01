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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

117 Min.Ab 12
ProSieben MAXX117 Min.Ab 12
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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

Im Mugen-Zug sind innerhalb kürzester Zeit mehr als 40 Menschen verschwunden. Tanjiro und seine Kameraden, die gerade ihr Training im Schmetterlingshaus abgeschlossen haben, werden entsandt, um den Dämon, der im Zug sein Unwesen treibt, zu bekämpfen. Für diesen Auftrag schließen sie sich dem besten Schwertkämpfer in ihren Reihen an: Kyojuro Rengoku, der auch die Säule der Flammen genannt wird.

Genre:
Anime, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:
JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben MAXX
Copyrights:
© Peppermint anime GmbH