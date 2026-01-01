Der 2. Weltkrieg – Japanische Eroberung von Mandalay
154 Min.Ab 16
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Der 2. Weltkrieg – Japanische Eroberung von Mandalay
Der Zweite Weltkrieg - kein anderer Krieg wurde aus so vielen Perspektiven erlebt und beobachtet. In der wohl beeindruckendsten Dokumentation des größten militärischen Konfliktes des 20. Jahrhunderts sehen Sie z.T. unveröffentlichtes Filmmaterial aus den unterschiedlichsten Archiven der ganzen Welt. Von den pazifischen Inseln bis zum eisigen Sibirien, Aufstieg und Fall von Adolf Hitler, von der Kriegsmaschinerie, den Helden und Schicksalen berichtet diese einmalige Dokumentation.