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Der Admiral - Kampf um Europa

Der Admiral - Kampf um Europa

124 Min.Ab 16
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Der Admiral - Kampf um Europa

Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Niederlande werden von Engländern und Franzosen belagert. Dazu droht ein Bürgerkrieg, der für die Angreifer ein gefundenes Fressen wäre. Admiral Michiel de Ruyter (Frank Lammers) soll die holländische Flotte in den Krieg führen und das Land vor dem sicher scheinenden Untergang bewahren. Mit Entschlossenheit und List hat er tatsächlich Erfolg und wird zu einem gefeierten Mann. Doch de Ruyters Popularität ist den Staatsoberhäuptern wie König Charles II. von England (Charles Dance) ein Dorn im Auge, sie fürchten um ihre Machtposition und schicken ihn auf eine aussichtslose Militärmission...

Genre:
Historisches Drama, Biografie, Krieg
Produktion:
NL, 2015
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Netzkino
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH