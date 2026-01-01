Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 2: Erste Schlachten
60 Min.Ab 12
60 Min.Ab 12
Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 2: Erste Schlachten
Defensive, das war die Taktik des Südens nach dem Beschuss von Fort Sumter. Agieren musste der Norden. So marschierte im Juli 1861 eine Armee, bestehend aus 35.000 Soldaten, in Richtung Richmond, der Hauptstadt der Konföderierten. Die Schlacht bei Bull-Run war blutig und bescherte dem Süden einen grandiosen Sieg über den Norden. Doch dann machten die militärischen Befehlshaber der Konföderierten einen schweren taktischen Fehler.