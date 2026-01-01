Der Amerikanische Bürgerkrieg - Teil 3: Der Krieg breitet sich aus
60 Min.Ab 12
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Der Amerikanische Bürgerkrieg - Teil 3: Der Krieg breitet sich aus
Zwischen dem 1. und 3. Juli 1863 ereignete sich die berühmte Schlacht von Gettysburg, die letztlich entscheidende Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges. Die größte Schlacht des „Civil War“ fand an einem Ort und zu einem Zeitpunkt statt, den keiner der Kommandeure auf beiden Seiten so haben wollte. Sie endete mit der Niederlage der Südstaatenarmee unter General Robert E. Lee und beendete die letzte Offensive der Südstaaten auf dem Territorium der Nordstaaten.