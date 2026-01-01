Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 4: Untergang der Konföderation
59 Min.Ab 12
59 Min.Ab 12
Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 4: Untergang der Konföderation
Ulysses Simpson Grant, der neue Oberbefehlshaber der Unionstruppen, hatte Texas und Arkansas nach einem Sieg bei Chattanooga im November 1863 besetzt. Anfang Mai 1864 setzte er den Vormarsch Richtung Richmond fort, wo es ihm schließlich gelang, Lees Defensivstellung zu durchbrechen. Gleichzeitig drang Sherman vom Westen her in Georgia ein. Für die Konföderierten wurde es immer enger.