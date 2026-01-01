Der blutige MAFIA-KRIEG in Philadelphia | True Crime Doku
In Philadelphia tobt Anfang der 1990er Jahre ein unerbittlicher Machtkampf. Eine Mafia-Familie ist zerstritten und die Generationen versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. Kann das FBI dem Krieg auf den Straßen ein Ende setzen? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.