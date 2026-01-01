Der Bulle von Tölz: Ein Orden für den Mörder
89 Min.Ab 6
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Der Bulle von Tölz: Ein Orden für den Mörder
Der Unternehmer Georg Schnappinger erwacht gefesselt neben seiner ermordeten Ehefrau Thekla. Es scheint nicht das Werk eines Einbrechers zu sein, vielmehr konzentrieren sich die Ermittlungen auf Schnappinger. Hat er es auf das Vermögen seiner Frau abgesehen? Und hat er nicht ein Verhältnis mit Corinna Stahl? Vor allem Irene Knauff, Theklas Tochter aus erster Ehe, bestärkt Benno und Sabrina in ihrem Verdacht.