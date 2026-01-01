Der Bulle von Tölz: Palermo ist nah ...
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Der Bulle von Tölz: Palermo ist nah ...
Der italienische Obsthändler Giovanni, ein Freund von Kommissar Benno Berghammer, erschießt einen Landsmann - angeblich, weil der ihn töten wollte. Er weigert sich beharrlich, dem Kommissar zu sagen, wer der Tote ist und warum er ihn umbringen wollte. Als dann zwei Mafia-Bosse in einem Nobelhotel in Tölz absteigen und sich kurz darauf das LKA in Form des Beamten Eustachius Bernhard einschaltet, ist Benno klar: Die Mafia hat sich scheinbar auch im kleinen Tölz eingenistet.