Der Bulle von Tölz: Tod im Internat
94 Min.Ab 12
In dem noblen Internat Schloss Lohenstein kommt Anna, die Tochter des Hausmeisters, ums Leben. Bei den Ermittlungen hat Benno scheinbar ein ganzes Dorf gegen sich, die Internatsleiterin Victoria von Lohenstein behindert ihn, wo sie nur kann und versteift sich auf Suizid. Nur für Benno steht fest: Es war Mord, und wie sich herausstellt, war Anna schwanger. Als Bennos Recherchen zu Julian führen, dem Sohn des Medienmoguls Sprangenberg, wird ihm plötzlich der Fall entzogen.