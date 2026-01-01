Der Bulle von Tölz: Wenn die Masken fallen
93 Min.Ab 12
Das Tölzer Land ist um eine Attraktion reicher: In der Villa Safari soll ein Swingerclub eröffnet werden. Resi, die davon noch nichts mitbekommen hat, richtet für die Eröffnungsfeier das kalte Büffet aus. Zeitgleich liefert Benno ebenfalls ein Büffet an Prälat Hinter, der gerade den "Verein zur Erhaltung der Sauberkeit" gegründet hat - eine Bürgerinitiative, die gegen den Swingerclub ist. Die Situation eskaliert, als in der Villa Safari eine Leiche im Keller gefunden wird ...