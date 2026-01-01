Der Chor - Stimmen des Herzens
93 Min.Ab 0
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Der Chor - Stimmen des Herzens
Musik-Drama mit Dustin Hoffman: Carvelle ist der erfahrene Leiter eines weltberühmten Knabenchors. Als er von einem neuen Stimm-Talent erfährt, ist er zunächst skeptisch. Zumal sich der zwölfjährige Stet als sehr rebellisches Exemplar entpuppt. Mit einer alkoholkranken Mutter tut sich der Junge schwer, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, was sich auch immer wieder in Gewaltausbrüchen äußert. Erst nach einem Schicksalsschlag findet Carvelle Zugang zu dem Jungen.