Der Cross-Country Killer: die brutale Mordserie von Glen Rogers
50 Min.Ab 12
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Der Cross-Country Killer: die brutale Mordserie von Glen Rogers
Im Jahr 1995 erschütterte ein brutaler Fall Los Angeles, als eine dreifache Mutter ermordet und verbrannt wurde. Kurz darauf kamen zwei weitere junge Frauen in Mississippi und Florida ums Leben. Die Ermittlungen führten zu Glen Rogers, einem charmanten Mann, der seine Opfer mit Freundlichkeit täuschte, bevor er sie grausam ermordete. Rogers, berüchtigt als „The Cross-Country Killer“, hinterließ eine blutige Spur durch die USA.