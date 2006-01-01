Der Date Profi

Zum Inhalt springenBarrierefrei
102 Min.Ab 12
Der unscheinbare Roger ist in seine hübsche Nachbarin Amanda verliebt. Dummerweise scheint das Interesse nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Um seine Chancen zu verbessern, nimmt Roger an einem Flirtkurs des unschlagbaren Frauenhelden Dr. P. teil - scheinbar mit Erfolg: Mit neu gewonnenem Charme gelingt es ihm, Amandas Herz zu gewinnen. Dann aber bekommt er einen mächtigen Nebenbuhler: Dr. P. höchstpersönlich, der die schöne Amanda um jeden Preis verführen will.

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© 2006 The Weinstein Company, LLC. All Rights Reserved.