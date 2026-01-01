Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland
Die deutsche Frühlingsoffensive führte beinahe zum Sieg Deutschlands über die Alliierten, indem neue Taktiken wie der Einsatz von Sturmtruppen entwickelt wurden. Die Alliierten verloren so innerhalb von 3 Wochen 400.000 Mann. Der Mangel an Ressourcen durch die Seeblockaden und die große Zahl unterstützender, amerikanischer Truppen führte letztendlich aber zum Scheitern der Deutschen.