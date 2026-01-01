Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Der Bodenkrieg
48 Min.Ab 12
48 Min.Ab 12
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Der Bodenkrieg
Die ersten Jahre zeigten noch Spuren der Kriegsführung des 19. Jahrhunderts: Kavallerie wurde eingesetzt. Aber die Zerstörungskraft des Maschinengewehrs ließ sie bald nutzlos werden. Infanteristen trugen nun ein Gewehr statt einer Muskete. Als Massenvernichtungswaffe wurde Gas eingesetzt und der Panzer wurde entwickelt, der als britische Erfindung erstmals 1916 an der Somme zum Einsatz kam.