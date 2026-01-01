Der Fall Darlie Routier | True Crime Doku
54 Min.Ab 16
54 Min.Ab 16
Der Fall Darlie Routier | True Crime Doku
Die Ex-Cheerleaderin Darlie Routier war stets stolz auf ihr gutes Aussehen, das ihr zu einem reichen Ehemann und luxuriösem Lebensstil verhalf. Doch nach der Geburt von drei Söhnen fürchtete sie, die Kinder würden ihr Aussehen und ihr Leben ruinieren. Nach einem Angriff auf die Familie verwickelte sie sich bald in Widersprüche und wurde wegen Mordes an ihren beiden Söhnen angeklagt und verurteilt. Sie sitzt bis heute in einer texanischen Todeszelle.