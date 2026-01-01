Der Gainesville Ripper: Wie ein Schraubenzieher einen Serienmörder verriet
53 Min.Ab 16
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Der Gainesville Ripper: Wie ein Schraubenzieher einen Serienmörder verriet
Diese Doku beleuchtet die akribische Arbeit von Forensikern, die selbst unscheinbare Spuren in unbestreitbare Beweise verwandeln. Sie taucht ein in drei erschütternde Kriminalfälle: einen Familienmord in Chicago, eine tödliche Pannenhilfe in Louisiana und die grausamen Campus-Morde in Florida. Anhand von Werkzeugspuren – von einem Schraubenzieher bis zu den winzigen Kerben eines Starthilfekabels – wird gezeigt, wie Täter überführt und Gerechtigkeit hergestellt werden konnte. Forensische Experten entschlüsseln auch die subtilsten Hinweise, um Mörder hinter Gitter zu bringen und die dunkelsten Geheimnisse der Kriminalgeschichte zu lüften.