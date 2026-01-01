Der Glücksbringer – Liebe gibt es nicht umsonst
93 Min.Ab 12
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Der Glücksbringer – Liebe gibt es nicht umsonst
Bei einem Autounfall sterben die besten Freunde des Milliardärs und Gönners Franny (Richard Gere). Von Schuldgefühlen geplagt, verschwindet er völlig von der Bildfläche und bricht so auch den Kontakt zu Olivia (Dakota Fanning) ab, der Tochter des verstorbenen Paars. Als Jahre später die mittlerweile schwangere und mit Luke (Theo James) verheiratete Olivia wieder in Frannys Leben tritt, sieht er darin eine Chance, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen. Als Franny jedoch auf dreiste Art mehr und mehr in das Eheleben des jungen Paares einzugreifen versucht, vermutet Luke hinter dem ungewöhnlich großzügigen Gönner noch andere Motive als bloße Fürsorge und Nächstenliebe...