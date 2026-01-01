Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der große Frust

MOVIEDOME
Peter und Katherine führen eine typische Yuppie-Ehe: sie sind reich, wohnen in L.A. und leben total aneinander vorbei. Als beide ihre Jobs verlieren, wendet sich das Blatt. Katherine hat genug von Peters Seitensprüngen und sucht sich selbst einen Lover, und auch Peter verdingt sich anderweitig. Um eine Scheidung durchziehen zu können, eröffnen sie mit dem letzten Geld eine exklusive Boutique. Während das Projekt den Bach runtergeht, entdecken beide langsam wieder ihre Gefühle füreinander.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1994
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH