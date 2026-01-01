Der große Seekrieg
60 Min.Ab 12
Der große Seekrieg
Die U. S. Soldaten beobachten den grausamen Krieg in Europa und fühlen sich sicher. Unbemerkt von den Amerikanern aber bewegt sich die gesamte japanische Kriegsflotte in Richtung Hawaii. Es ist der Angriff auf Pearl Harbor. Für die U.S.A. wird es ein Inferno... Und so erlitt die USA seine erste schreckliche Niederlage und greift daraufhin auch in den 2. Weltkrieg ein. Die USA schlägt jetzt mit seiner ganzen Kriegsmacht zurück. Die Dokumentation zeigt weiterhin in einmaligen Luftaufnahmen die Angriffe der Kamikaze Todespiloten. Ferner die große Schlacht um Midway und viele andere Seekriege im Pazifik.