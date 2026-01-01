Der Horror-Alligator
Der Horror-Alligator - Durch die Toilette gelangt er vom Abfluss in die Kanalisation und ernährt sich zunächst von den Kadavern dort heimlich abgelagerter Versuchstiere. Diese wurden mit experimentellen Hormonen behandelt, wodurch er zu monströser Größe heranwächst. Als die Vierbeiner den täglichen Grundnahrungsbedarf des Reptils nicht mehr decken können, geht das Ungeheuer zu einer anderen Spezies über und setzt den Homo Sapiens ans Ende der Nahrungskette. Als 12 Jahre später immer wieder menschliche Leichenteile aus der Kanalisation gefischt werden, glaubt man zunächst an einen Serienkiller, bis einem übereifrigen Reporter etwas vor die Linse seiner Kamera kommt, das nach einem riesigen Maul mit 68 Zähnen aussieht. Bevor die Stadtverwaltung und der Polizeichef erahnen können, in welcher Gefahr die Bevölkerung schwebt, bricht der Horror-Alligator die Straße auf und schnappt sich, was ihm vor das Maul kommt...